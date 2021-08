Silvio Santos - Lourival Ribeiro/SBT

Sempre inovando, Silvio Santos irá apresentar o "Programa Silvio Santos" do próximo domingo de pijama. A surpresa é uma homenagem aos filhos e ao neto, já que o programa será transmitido no Dia dos Pais.

Ao invés de terno e gravata, o apresentador escolheu como modelito um pijama branco com listras pretas. Silvio explicou que o modelo foi um presente das filhas e do neto, Tiago Abravanel.

Silvio Santos voltou a apresentar o 'Programa Silvio Santos' no domingo, 1, após quase dois anos afastado do ‘SBT’ . Por conta das férias, que foram seguidas da pandemia, o apresentador só pode reocupar seu lugar na grade da emissora no último final de semana. Mas apesar da expectativa para a volta de Silvio à TV, o que mais chamou a atenção dos telespectadores foi a aparência do apresentador.

Como se tivesse passado por algum tipo de procedimento estético de harmonização facial, Silvio, que tem 90 anos, surgiu com a testa extremamente lisa - sem linhas de expressão -, com a bochecha modificada e, claro, o que chamou mais atenção: os dentes maltratados. Nas redes sociais, a aparência do apresentador virou meme. "O Silvio Santos morreu e tem um sósia com deep fake no lugar. Olha essa boca derretida", escreveu um seguidor.