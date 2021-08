Band negocia com R. R. Soares para horário nobre ir para Faustão - Reprodução

Band negocia com R. R. Soares para horário nobre ir para FaustãoReprodução

Publicado 04/08/2021 11:13

Rio - O programa de Fausto Silva, o Faustão, na Band, está sendo preparado para ocupar a faixa de 20h30 às 22h, na Band. A informação é da coluna "Zapping", publicada na "Folha de S. Paulo" desta quarta-feira. Esta faixa de horário é ocupada há anos pelo pastor R.R. Soares.

fotogaleria

Publicidade

Caso realmente ocupe esse horário, Faustão terá fortes concorrentes. Ele vai competir com o "Jornal Nacional" e a novela das 21h da Globo. O novo programa deve entrar no ar após o "Jornal da Band". E tem mais gente da Globo indo para a emissora.

Além de Chris Gomes, que já havia deixado a Globo em maio deste ano, José Armando Vanicci; redator-final do "Domingão do Faustão", e Beto Silva, diretor da "Super Dança dos Famosos", devem seguir o apresentador em sua ida para a Band. Beto Silva deixaria a Globo no final deste mês.