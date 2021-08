O benefício está limitado a dois membros da mesma família. - Foto: Divulgação.

O benefício está limitado a dois membros da mesma família.Foto: Divulgação.

Publicado 05/08/2021 20:21

QUISSAMÃ - A Prefeitura de Quissamã, através da Secretaria Municipal de Cultura e Lazer, divulgou nesta terça-feira (3), no Diário Oficial ( clique aqui ) resultado preliminar do auxílio financeiro destinado aos profissionais do setor de eventos. A Lei Luizinho, nº 2050/202 - um projeto do gabinete da prefeita Fátima Pacheco – prevê o pagamento de três parcelas de R$ 800.

A secretária de Cultura, Kitiely Freitas, explica que desta quarta (4) até sexta (6), os processos indeferidos poderão ser consultados pelos interessados no Protocolo Geral da Prefeitura.

- Fizemos a análise de todos os documentos apresentados e a seleção seguiu os critérios previstos em edital, como por exemplo exercer atividade do setor de eventos, não possuir emprego formal e/ou não receber outro auxílio emergencial. Esse auxílio vai contribuir financeiramente para que esses profissionais possam superar, com mais dignidade, as adversidades enfrentadas neste período da pandemia. Sem dúvidas é um dos setores mais afetados com as medidas de restrição e esses profissionais têm nessa atividade a principal fonte de renda da família – frisou a secretária Kitiely Freitas.



O benefício está limitado a dois membros da mesma família. Pela Lei são considerados profissionais do setor de eventos as pessoas que participam de cadeia produtiva dos segmentos artísticos, incluídos: técnicos de sonorização, iluminação, figurino, vídeo, cenotecnia e de produção, técnicos de marketing e propaganda, auxiliares técnicos, carregadores, montadores de palco, cerimonialistas de eventos, decoradores de eventos, recepcionistas de eventos, músicos e Djs, e profissionais ambulantes.