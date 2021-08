Os pacientes que aguardam por consultas diversas, também foram abordados e receberam instruções sobre o tema. - Foto: Divulgação.

QUISSAMÃ - A secretaria municipal de Saúde de Quissamã, no Norte Fluminense, realizou nesta quinta (5) e sexta-feira (6), ações em comemoração ao Dia Estadual de Conscientização, Mobilização e Combate a Hanseníase e Tuberculose. Foram feitas palestras para os usuários, em todas as Unidades de Saúde da Família – USF, na Unidade de Saúde Mental e no Centro de Saúde. Os profissionais do Hospital Municipal Mariana Maria de Jesus (HMMMJ), também foram contemplados.



Nesta quinta-feira, a enfermeira Ruth Nunes e a assistente social Isabel Alves apresentaram para os trabalhadores da Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, a questão da importância do diagnóstico precoce. Já os colaboradores da Prefeitura receberam orientações educativas sobre o tema. Pacientes das USF’s de Barra do Furado, Matias, Caxias e da Saúde Mental, também foram contemplados. Finalizando, teve uma roda de conversa com os colaboradores da saúde do HMMMJ.

Já nesta sexta-feira, a roda de conversa sobre a Hanseníase e a Tuberculose, com os profissionais da área, foi no Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas. Os pacientes que aguardam por consultas diversas, também foram abordados e receberam instruções sobre o tema. O dermatologista realizou exames de pele para todos os usuários que procuraram atendimento das 9h às 13h e que tinham lesões suspeitas.

Para José Francisco Silva, prevenir é o melhor remédio.

“Nosso corpo é a nossa casa e devemos estar com a saúde dele sempre em dia, assim como a casa, sempre limpa. Participo das ações com frequência e hoje especialmente, vim acompanhar minha esposa que detectou duas manchas novas na pele”, esclareceu José.

Ruth Nunes, coordenadora do Programa de Hanseníase e Tuberculose, relata o esforço da equipe em oferecer resolutividade e fácil acesso aos serviços. “O atendimento é oferecido pela Prefeitura de Quissamã e nossa equipe está preparada para orientar os usuários da melhor maneira, com acolhimento e bom atendimento à população que nos procura”, finaliza.