Carlinhos Brown decidiu pela escolha de Isabelly Sampaio, que garantiu vaga para a próxima batalha do programa. Foto: Reprodução/TV Globo.

Publicado 10/08/2021 10:17 | Atualizado 10/08/2021 10:18

CONCEIÇÃO DE MACABU - A representante de Conceição de Macabu no The Voice Kids, atração da TV Globo, Isabelly Sampaio, subiu ao palco no último domingo (8), primeiro dia de batalhas do musical. A apresentação foi em trio, e apenas uma participante seguiria para a próxima fase da atração dominical.

Isabelly competiu com as colegas Bia Gurgel e Isadora Lázaro, que também são do time do técnico baiano Carlinhos Brown. Juntas, as meninas cantaram “Garota de Ipanema”, uma canção de Tom Jobim, um dos maiores artistas nacionais.

Ao fim da música, os técnicos fizeram observações sobre as participantes, mas a decisão de quem continuaria no programa era de Carlinhos Brown. “Compreendam. Eu sei que vocês compreendem, porque vocês são fortes e vieram aqui sabendo que era uma coisa assim”, frisou o técnico.

Brown decidiu pela escolha de Isabelly Sampaio, que garantiu vaga para a próxima batalha do programa. “Quero agradecer primeiramente a Deus, é muito emocionante estar aqui. A você Brown, por ter me escolhido, meninas por terem me recebido”, comemorou a Macabuense. Isabelly também fez agradecimento aos pais, que a acompanham na trajetória e preparação para o The Voice Kids.

No município de Conceição de Macabu teve carreata logo após o anúncio de Brown para comemorar a permanecia de Isabelly na atração global.