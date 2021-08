Viih Tube prova bife com partículas de ouro - Reprodução/Montagem

Viih Tube prova bife com partículas de ouroReprodução/Montagem

Publicado 24/08/2021 16:14

Rio - Os famosos adoram ostentar, até mesmo na hora de comer. Yá Burihan já viralizou quando tomou um café com ouro e foi Viih Tube quem deu o que falar dessa vez. A influenciadora publicou Stories comendo nada menos do que um bife folhado ouro.

fotogaleria

Publicidade

A ex-BBB gravou Stories mostrado que estava jantando a iguaria e outros pratos do restaurante árabe Dubai One, localizado na zona sul de São Paulo. O bife com ouro custa R$ 499 a porção inteira, mas o estabelecimento também oferece a meia porção por R$ 259.

O prato é um steak de carne com uma folha de ouro por cima. Ele vem acompanhado de purê de batata com gorgonzola, tomate tostado e arroz sírio.