Fred chegou a 25 gols em Libertadores, 15 pelo FluminenseMailson Santana/Fluminense

Publicado 20/08/2021 11:20

Com reforço na segurança, a delegação do Fluminense desembarcou no aeroporto internacional do Galeão, no Rio, na manhã desta sexta-feira. Sem protesto dos torcedores, os jogadores saíram sem problemas e o capitão Fred foi o único a falar com a imprensa.

"Vamos enfrentar momentos de abatimento, que é natural, porque a decepção foi grande. Mas a partir de amanhã estamos no CT focados em recuperação, trabalho, melhora, evolução, para ganharmos do Atlético-MG, que é outra pedreira. Não temos tanto tempo para lamentar", disse Fred ao site 'Ge'.

Mesmo com o fim do sonho do título de Libertadores, o centroavante, que tornou-se o segundo maior goleador brasileiro da competição ao lado de Palhinha, com 25 gols, vê pontos positivos na campanha do Fluminense.



"Fizemos uma Libertadores coletivamente boa. Poderíamos ter chegado mais longe. Não é fácil. O maior objetivo, que conversei com os jogadores, é disputar a Libertadores todos os anos. Continuar seguindo e buscar essa vaga nas competições que nos restam, para que ano que vem possamos estar de novo, pegando experiência, pegando cancha para batermos campeão", afirmou Fred.



Sem tempo para lamentar a eliminação, o Fluminense precisa vencer o Atlético-MG, segunda-feira, para se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.