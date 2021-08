Roger Machado - Mailson Santana/Fluminense FC

Roger MachadoMailson Santana/Fluminense FC

Publicado 20/08/2021 09:00

Equador - O empate em Guayaquil selou o destino do Fluminense na Libertadores. Após a eliminação, o técnico Roger Machado foi perguntado sobre os rumores de que deixaria o cargo em caso de insucesso pelo clube das Laranjeiras. O Treinador afirmou que não mostra preocupação em relação ao seu futuro.

"Eu me preocupo internamente em trabalhar, buscar soluções, sabia que seria um jogo importante, o mais importante do ano até esse momento. As pressões externas são inerentes às expectativas de tudo que fizemos na Libertadores até esse momento, em cima da história e do tamanho do clube. Eu não me preocupo com o externo, eu trabalho internamente para levar a campo os atletas na sua melhor forma", afirmou.

Publicidade

Sobre a atuação do Fluminense contra o Barcelona, o técnico afirmou que gostou do rendimento da equipe que ficou no 1 a 1, mas precisava vencer para se classificar.



Publicidade

"Nós criamos bastante, suficiente novamente para vencer o adversário. Esbarramos no goleiro, na precisão em alguns momentos, mas penso que fizemos um grande jogo. Por dois empates, a gente sai da competição muito chateado, muito decepcionado, assim como nosso torcedor, mas eu demonstrei meu orgulho aos atletas no final, porque eles foram ao limite, brigaram até o último momento, fizeram uma grande competição até as quartas de final da Libertadores", disse.