Ganso - Mailson Santana/Fluminense FC

GansoMailson Santana/Fluminense FC

Publicado 20/08/2021 10:00

Rio - Além da eliminação para o Barcelona, de Guayaquil, na Libertadores, o Fluminense trouxe na bagagem a dor de Paulo Henrique Ganso. O clube carioca comunicou que o jogador sofreu uma fratura no braço e irá precisar passar por um procedimento cirúrgico.

Publicidade

Ganso foi a principal surpresa de Roger Machado no time titular do Fluminense. O camisa 10 começou jogando a partida decisiva da Libertadores. O meia vinha comandando o meio-campo tricolor até que se lesionou ao dar um bela bicicleta, ainda no primeiro tempo.



O Fluminense também informou a situação de Yago Felipe, que se lesionou no segundo tempo. De acordo com o comunicado, o jogador sofreu entorse no tornozelo esquerdo e vai ser reavaliado. No desembarque da delegação, o atleta estava de cadeira de rodas.