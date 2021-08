Roger Machado - Mailson Santana/Fluminense F.C.

Rio - Apesar da entrevista coletiva em que afirmou que não está preocupado com pressões externas, o técnico Roger Machado vive um momento delicado no comando do Fluminense. De acordo com informações do portal "UOL", a falta de evolução do trabalho do técnico tem sido observada internamente no clube carioca.

De acordo com o site, o trabalho do comandante vem sendo mal avaliado por muitas pessoas no CT Carlos Castilho. Elas teriam chegado a conclusão de que não há mais chances de evolução do elenco nas mãos do atual comandante.

O presidente do Fluminense, Mario Bittencourt e o diretor Paulo Angioni estiveram em Guayaquil deverão se reunir em breve para avaliar o futuro do técnico no comando do Fluminense.