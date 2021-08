Isis Valverde se diverte na praia com o filho e amigas

Rio - O inverno no Rio continua quente, pelo menos enquanto, e as celebridades têm aproveitado os dias de sol para curtir uma praia. A atriz Isis Valverde se divertiu na Prainha, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta terça-feira. Ela estava acompanhada pelo filho, Rael, fruto do casamento com André Resende, e por algumas amigas. A atriz se refrescou no mar, brincou com Rael e exibiu sua boa forma no local.

