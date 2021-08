Gugu Liberato, Rose Miriam e os filhos - Reprodução/Instagram

Publicado 25/08/2021 14:24 | Atualizado 25/08/2021 14:28

Rio - As filhas gêmeas do apresentador Gugu Liberato, Marina e Sofia, soltaram o verbo e acusaram a tia, Aparecida Liberato, de manipulação em um vídeo exclusivo do colunista Leo Dias, do "Metropoles". Emancipadas, as gêmeas afirmam nas imagens que sua mãe, Rose Miriam, tinha uma união estável com o apresentador e que eles eram uma família.

"Minha tia e os advogados dizem que minha mãe não tinha união estável com meu pai, mas eles tinham sim, nós éramos uma família e só quem sabe a verdade somos nós, eu não sei porque eles não reconhecem minha mãe como companheira do meu pai, porque eu reconheço", afirmou Sofia.

"Antes eles queriam conversar comigo, mas quando eu discordei deles, não quiseram mais. Eles falaram que nunca vão aceitar que minha mãe era a companheira do meu pai e que era para gente não se meter em nada", completou Marina.

Ainda de acordo com Leo Dias, nos documentos do processo, Marina e Sofia dizem que o irmão, João Augusto, está sendo manipulado pela tia, que estaria se aproveitando do estado de vulnerabilidade do herdeiro.