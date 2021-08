Jéssica Ellen - Reprodução/Globo

25/08/2021

Rio - Aguinaldo Silva causou polêmica ao criticar a escolha de Beyoncé para usar um colar avaliado em R$ 160 milhões em uma campanha da grife de joias Tiffany. A cantora foi a quarta pessoa na história a usar a joia e a primeira mulher negra a usá-la. Aguinaldo Silva, então, minimizou a importância de Beyoncé. "Pois é, mas para mim, justiça social só quando qualquer mulher, independente da raça, idade, religião ou fama puder usá-lo", disse o autor, que ainda afirmou que Beyoncé faz parte da "elite branca".

Os atores Rafael Zulu e Jéssica Ellen não gostaram do comentário de Aguinaldo e rebateram suas críticas. "Aguinaldo, vamos falar de Brasil? Quando em suas novelas seus protagonistas tiveram a pele como a minha? Quando em suas novelas a cultura preta brasileira foi abordada para ajudar na autoestima da população preta? Quando eu olho a imagem da Beyoncé poderosa e milionária, penso na potência que nós negros somos e o quanto ela inspira milhares de pessoas pretas no mundo todo", iniciou Jéssica Ellen.

"Em pleno 2021, a lista de protagonistas pretas na TV brasileira não chega nem a 5 nomes… E não é por falta de talento e sim oportunidades. O problema do Brasil não é a Beyoncé ser milionária, é a elite branca se incomodar com nossa autonomia e ascensão social. O problema é AINDA sermos vistos APENAS como descendentes de escravizados e não REAIS POTÊNCIAS! O problema é ter um país com mais de 50% da população preta e isso nem sequer está representado nos filmes e novelas", finalizou a atriz.

Rafael Zulu também questionou o autor sobre a falta protagonistas negros em seus trabalhos. "Ahhhhh Sr. Aguinaldo Silva, acorda! Nunca vi protagonista preto em seus trabalhos... e olha que não foram poucos. O senhor sempre foi do dreamteam dos autores da Rede Globo nos tempos áureos e NADA de preto em destaque. Agora me vem na altura do campeonato criticá-la (Beynocé) por isso??? Pra gente ela é referência e régua de onde queremos e podemos chegar. Não vem colocar a gente contra o nosso povo não... Não caímos mais nessa!".