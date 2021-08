Gil do Vigor - Reprodução/Instagram

Publicado 25/08/2021 17:30

Rio - A três dias de embarcar para os Estados Unidos, Gil do Vigor conversou com seus fãs sobre os últimos preparativos antes da viagem para o país onde cursará seu pós-doutorado. "Vigorosos e vigorentos, faltam 3 dias! Contagem regressiva. Eu amo vocês, mas preciso focar esses dias na viagem, mas eu tô sempre juntão! Eu tô surtando, 3 dias", escreveu o ex-BBB em seus Stories do Instagram.

O pernambucano aproveitou o momento para contar, em vídeo, o que estava fazendo em seus últimos dias no Brasil. "Hoje é um dia de folga! Folga não, né minha gente? Tenho que preparar a mala, né? Porque tô indo morar em outro país. Hoje eu vou preparar a mala, vou fazer um monte de coisa. Amanhã tem 'Tô Lascado'", contou.

O economista ainda revelou que participará do quarto episódio do "The Masked Singer", que vai ao na próxima terça-feira (31), mas garantiu que será apenas como jurado. "Foi uma honra gente. Dia 31 eu tô lá. Já vou estar nos 'States', mas já está gravado. Adoro", brincou.

Depois, o ex-brother ainda falou sobre o que sente ao ver que o dia da mudança se aproxima. "Não sei se quero que o tempo passe muito rápido porque quero aproveitar minha família, quero aproveitar o Brasil. Se eu quero que passe devagar porque eu tô ansioso. Ainda vou gravar 'Vai que Cola', ainda tem o 'Tá Lascado' com a Ana. Sabe quando a sua cabeça já está lá nos Estados Unidos? Gente que agonia, ainda tenho coisa para fazer aqui, mas preciso me concentrar para fazer as coisas e não consigo me concentrar, não consigo descansar, é só ansiedade", encerrou.