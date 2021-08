Luisa Sonza posa com fãs após deixar live - Ag. News

Publicado 25/08/2021 16:41 | Atualizado 25/08/2021 16:45

Luísa Sonza está desanimada com o trabalho e com a vida pessoal. Ao responder seguidores no Instagram, ela comentou sobre as dificuldades da carreira e também sobre a pressão das pessoas no trabalho.

Ao ser questionada se a rotina dela é cansativa ou a motiva, ela disse que "os dois". Ela também disse que a música favorita do álbum Doce 22 é "melhor sozinha". "Sempre foi e sempre vai ser", disse. Sobre a pressão das pessoas no trabalho, ela disse que "tem medo delas".



Luísa também disse que só não desiste porque acredita ter um propósito. Ela confirmou que não está namorando e que não está depressiva por usar roupas pretas. "Eu acho que finalmente estou usando algo que realmente me define", disse. A cantora disse que se sente aliviada em lançar músicas que falam sobre o sentimento dela.