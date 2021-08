Juju Salimeni - Reprodução

Publicado 25/08/2021 16:28 | Atualizado 25/08/2021 16:29

Juju Salimeni abriu a caixinha de perguntas do Instagram para interagir com os seguidores. A musa fitness conversou sobre dicas de treinos e assuntos da vida com os fãs, mas se incomodou ao ser perguntada sobre procedimentos estéticos.

Um seguidor pediu para Juju listar os procedimentos no rosto que ela já tinha feito, por ter mudado nos últimos anos. A influenciadora disse que não fez nenhum, e questionou:

"Não consigo entender que mudança tão grande é essa que algumas pessoas enxergam. A única coisa que fiz no rosto foi botox, preenchimento na bochecha e olheiras (que, aliás, já saiu porque não dura quase nada). A única mudança foi no cabelo! Eu era loira e agora sou morena com franja! As pessoas não sabem identificar nem o que mudou!", disparou.

"Além de tudo, o rosto muda com o passar dos anos. A fisionomia de menina passa a ser de mulher! E eu me acho mil vezes mais bonita hoje do que 10 anos atrás! E eu c... para quem não acha".