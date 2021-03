Simone e Zaya reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 13/03/2021 18:34 | Atualizado 13/03/2021 18:35

Simone vem compartilhando constantemente alguns registros ao lado da filha Zaya. Ao verem as fotos da bebê, alguns internautas ficaram curiosos com o que seria uma mancha roxa ao lado do olho da menina. Neste sábado, Simone foi às redes sociais explicar o que se trata.

"É uma manchinha mongólica, é o charme da minha pequena", disse a cantora nos Stories, do Instagram.

Manchas mongólicas não são raridade em recém nascidos e são benignas. Com o tempo, elas costumam desaparecer, sem a necessidade de nenhum procedimento estético.



