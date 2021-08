Pally Siqueira posa nua com o namorado - Reprodução Internet

Publicado 26/08/2021 09:49 | Atualizado 26/08/2021 10:03

Rio - A atriz Pally Siqueira, ex-namorada de Fábio Assunção, posou nua com o atual namorado, o filmmaker Rodrigo Barlindo. As fotos têm a assinatura do fotógrafo Victor Viana. Pally ficou conhecida por ter interpretado Amanda, uma adolescente com esclerose lateral amiotrófica em "Malhação - Vidas Brasileiras", em 2018.

No Instagram, Pally, de 29 anos, contou que o ensaio foi feito em uma casa na Praia de Jarapatinga, em Alagoas. Antes de "Malhação", ela atuou na novela "Totalmente Demais", também da Globo, em 2016.