Claudia RodriguesAg. News

Publicado 26/08/2021 12:06

São Paulo - Claudia Rodrigues, de 51 anos, recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na quarta-feira (25). A atriz precisou ser internada na segunda-feira (23) para receber um remédio vindo dos Estados Unidos, que é mais uma tentativa de estabilizar o quadro de saúde da atriz e retardar o avanço da esclerose múltipla, doença autoimune com a qual foi diagnosticada em 2000.

Em dezembro de 2020 Claudia declarou que pretendia retornar aos palcos em 2021. Todavia, a pandemia e sua saúde não permitiram. "2021 é o meu ano. É o ano do meu retorno aos palcos. Vou voltar muito melhor do que eu era", disse a atriz durante live, em entrevista a rádio Vanguarda, à época.

Além de participar da série "A Diarista" como Marinete, a protagonista do seriado, Claudia também atuou em outros programas e humorísticos de sucesso da Rede Globo, como "Caça Talentos", "Zorra Total", "Sai de Baixo", "Escolinha do Professor Raimundo" e "Casseta & Planeta, Urgente!". Após participar do Zorra em 2013, a atriz decidiu interromper a carreira para focar na recuperação da esclerose.