Filhos de Gugu Liberato não se seguem mais nas redes sociaisDivulgação

Publicado 27/08/2021 10:09 | Atualizado 27/08/2021 10:16

Rio - Marina e João Augusto Liberato, filhos de Gugu Liberato, não se seguem mais no Instagram. Os irmãos têm posicionamentos diferentes no processo de partilha da herança do apresentador e no processo de reconhecimento da união estável da mãe deles, Rose Miriam, com o pai.

Assim como sua irmã gêmea Sofia, Marina está ao lado da mãe no processo movido pela tia, Aparecida Liberato. Elas acreditam que a união estável de Gugu e Rose Miriam deve ser reconhecida na Justiça e que Rose deve ter direito a uma parte da herança avaliada em R$ 1 bilhão.

As gêmeas Marina e Sofia deram seu posicionamento em vídeo que vazou nesta semana. Nas imagens, elas acusam a tia, Aparecida Liberato, de manipulação. Marina cita como exemplo a ocasião em que a tia negou a compra de um carro e o aumento da mesada.

Em julho deste ano, João Augusto já tinha demonstrado estar ao lado da tia em posicionamento oficial. "Fico triste e indignado em ver as mentiras e a nova manipulação que vêm sofrendo as minhas irmãs, duas adolescentes, que não percebem que as pessoas estão atendendo seus próprios interesses. Se tivessem mais idade e experiência perceberiam, sem dúvida", disse o rapaz.

Alguns dias antes da declaração de João Augusto, as gêmeas foram emancipadas para apoiarem a mãe no processo de reconhecimento de união estável com Gugu.

Gugu Liberato morreu aos 60 anos, em novembro de 2019, após sofrer uma queda em sua casa nos Estados Unidos. O apresentador deixou 75% de sua herança para os filhos e o restante para os sobrinhos, filhos de Aparecida Liberato. O patrimônio de Gugu é avaliado em R$ 1 bilhão.