Ariadna Arantes relembra o medo que sentiu ao ser internada com covid-19 na ItáliaReprodução/Instagram

Publicado 27/08/2021 14:02 | Atualizado 27/08/2021 14:25

Rio - A ex-BBB e ex-No Limite Ariadna Arantes usou seu perfil no Instagram, nesta sexta-feira (27), para desabafar sobre ter sido infectada pela Covid-19. Ariadna revelou que teve Covid-19 ainda na Itália, em 2020, e precisou ficar 13 dias internada em um hospital do país.

"Foram 13 dias no hospital. Mais de 10 exames do PCR e eles não tem pena pra enfiar aquele negócio no nariz não tá? Italianos são super indelicados. Pois bem. Fiquei horas isolada em uma sala que não tava higienizada esperando meu resultado. Só falavam comigo por uma câmera e um microfone. Depois de 3 testes feitos, eu chorava de dor no nariz. Ninguém me confirmou, só me transferiram de hospital, isso já era meia noite. Sem me alimentar o dia todo, fraca e sozinha", desabafou Ariadna.

A ex-BBB, que participou do reality "No Limite" em 2021, relembrou o medo que sentiu ao saber que estava com Covid-19. "Achei que fosse morrer e já dei todas as minhas senhas a minha irmã Renata. Mas não precisei ser entubada (...) Venci o covid. Mas achei que ia morrer… espero que esse pesadelo acabe logo! E que o mundo volte logo ao normal", completou.

