Do "BBB" para a vida! A amizade entre Sarah Andrade ultrapassou os muros da casa mais vigiada do Brasil e se mantém meses após o fim do confinamento. Nesta sexta-feira, a consultora de marketing participou do clipe da música “Melhor Que Muita Gente” da dupla Israel & Rodolffo e recebeu elogios da sua atuação.

“Foi uma experiência incrível que eu gostaria de repetir mais vezes. Acho que fui bem em frente às câmeras, apesar do friozinho na barriga em lançar uma produção nacional”, disse Sarah, durante a live de lançamento ao lado da dupla.



No clipe, Sarah faz o papel de uma mulher investigada por roubar corações apaixonados. No detector de mentiras, ela é vigiada por Israel e Rodolffo. Ao todo, o trio demorou 10 horas para gravar o clipe. “Ela é maravilhosa e teve uma atuação muito profissional que surpreendeu a todos”, revelou Israel.

Durante a live, Rodolffo também perguntou à ex-colega de reality se ela não sonhava em ter uma carreira na televisão. “Eu gostei muito da minha participação e quem sabe, no futuro, com muito estudo e dedicação eu possa sonhar, sim. É mais uma frente da minha carreira que tenho vontade de exercer”.