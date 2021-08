Whindersson Nunes - Reprodução Internet

Whindersson Nunes usou o Twitter na tarde desta sexta-feira, para desabafar sobre como está se sentindo. O comediante já foi às redes sociais para desmentir boatos de que estaria com um novo affair e reclamou das notícias falsas em torno dele. Horas depois, ele contou que não está tendo um dia bom e lamentou a saudade da família.

O humorista ressaltou a importância que a mãe, Valdenice Nunes, tem para ele e reclamou de não poder passar muito tempo com ela. "Minha mãe é tudo para mim, sabe? Parece que sente as coisas, me arrependo muito de não passar mais tempo com ela, mas tem um motivo, mãe, se Deus quiser eu chego lá", escreveu na rede social.



Em seguida, Whindersson Nunes mandou um recado para os outros familiares. "Saudade demais da minha família", publicou. "Dia lixo", completou o comediante ganhando o apoio de muitos seguidores que lhe mandaram mensagens positivas.



