Ana FurtadoReprodução

Publicado 27/08/2021 16:52

Rio - Ana Furtado usou suas redes sociais, nesta sexta-feira (27), para revelar um clique tirado nos bastidores do "É de Casa", que vai ao ar todo sábado pela manhã, na TV Globo. Na imagem compartilhada em seu Instagram, a apresentadora aparece com um vestido estampado no cenário de seu quadro na atração matinal.

"Cercada de flores lindas, um cenário encantador e pessoas incríveis… só posso sorrir e agradecer! Amo demais o meu trabalho", declarou a esposa de Boninho. Em seguida, Ana convida seus seguidores a assistirem o programa neste sábado: "E amanhã encontro você no É De Casa, hein? Vamos passar a manhã de sábado juntinhos com muitas dicas e informação! Te espero lá!"

Nos comentários, os fãs rasgaram elogios para a apresentadora e a atração. "Belíssima demais!", escreveu um. "Maravilhosa", acrescentou outro. "Adoro seu programa", completou um terceiro.

