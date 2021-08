Dilsinho - Dani Valverde

Publicado 27/08/2021 16:42 | Atualizado 27/08/2021 16:51

Rio - Uma ano após a estreia de seu último álbum, Dilsinho está de volta com um novo projeto. Em plena pandemia, o pagodeiro decidiu unir sua arte à uma causa especial. Em 'Bocas e Garrafas' que começa a ser lançado ainda em agosto, Dilsinho visita bares e botecos do Rio para dar destaque às dificuldades enfrentadas pelos que vivem do pleno funcionamento desses estabelecimentos durante a pandemia.

"Acredito que a pandemia fez a gente refletir sobre várias coisas e eu queria lançar um novo projeto que fizesse sentido na minha vida. E que aquilo ali impactasse e fizesse diferença na vida de outras pessoas também. Comecei a compor algumas músicas e numa dessas músicas eu pensei: 'e se eu voltar aonde tudo começou? e se eu contasse a minha história?'", lembra Dilsinho que retornou aos bares onde iniciou sua carreira, ainda aos 14 anos.



"Decidi contar um pouco da minha história e ver como estão os donos de bares, os restaurantes. E eu vi que eles estavam precisando muito de ajuda. Eles gostaram da ideia de um artista contar a história dos bares e falar da realidade que eles estão vivendo", completa o artista.



Além da visibilidade para a causa, Dilsinho também promove uma ação social com o projeto Palcos do Rio, que dará suporte aos bares que sofreram com a pandemia. "Essa associação incentiva a música nos bares e ajuda a organizar essa galera na pandemia. Muita gente perdeu emprego ou precisou de cestas básicas nesse momento difícil. Isso mexeu muito comigo. A ideia era levar um pouco de alegria e esperança para essas pessoas. Seria pior se eu não me colocasse à disposição para ajudar e estender a mão para essas pessoas. É um dos projetos mais importantes e incríveis que eu já tive a oportunidade de participar, de realizar", explica o cantor que decidiu doar parte dos rendimentos para esse grupo.



Projeto de luxo

Além das músicas e dos clipes, que juntos formam um documentário, Dilsinho comemora uma participação mais do que especial na sua produção. "A gente conseguiu convidar algumas participações, como o Péricles. Eu acho que qualquer pagodeiro tem vontade de gravar com o Péricles e eu seria um pagodeiro frustrado se eu não tivesse gravado com ele. Ele é um ícone e eu sou muito fã do Péricles. Então, tem uma importância incrível ele estar fazendo parte desse álbum", elogia o músico que não deixa de falar das expectativas de encontrar o público com esse trabalho.



"Esse projeto é muito pessoal. Depois de um tempo de carreira, você se cobra muito e as pessoas têm muita expectativa sobre o que você vai lançar. Mas eu estou muito feliz com o projeto no geral. O melhor dos cenários é apresentar esse álbum. É meu sonho. Quero lançar esse projeto e finalmente fazer shows e ver a galera cantando minhas músicas", prevê Dilsinho, que torce para que a pandemia esteja controlada em breve.

"A ideia é que, mais para o final do ano, a gente rode o Brasil inteiro, ou no comecinho do ano, a gente rode com essa turnê", espera.