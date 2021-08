Jade Picon e João Guilherme - Reprodução

Publicado 29/08/2021 18:28 | Atualizado 29/08/2021 18:32

Rio - Após uma série de separações, agosto vai chegando ao fim com mais um término. Agora foi a vez de Jade Picon e João Guilherme colocarem um ponto final na relação. Pelas redes sociais, o ex-casal fez o anúncio do fim do namoro, mas também destacaram as partes boas da relação.

"É assim que eu quero lembrar de nós… do meu primeiro amor e sinto que para que essa memória se mantenha, esse seja o momento de seguirmos diferentes caminhos. você entrou na minha vida para me ensinar a amar e eu não poderia ser mais grata por isso. obrigada por todos os momentos, beijos, risadas, viagens e toda nossa história que vivemos nesses 3 anos. te desejo tudo do melhor amo você", escreveu Jade.

"Obrigado por tanto. como todos ciclos em nossas vidas, hoje se encerra o mais especial pra mim.

eu amei dividir esses últimos 3 anos da minha vida com você, pode saber que mudei e aprendi muito. sou grato e feliz por te ter perto de mim, te admiro e te amo :)", postou João Guilherme.

