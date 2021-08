Joaquim Lopes desabafa sobre morte do pai: "Te amei todos os dias da minha vida" - Reprodução Internet

Publicado 29/08/2021 11:55

São Paulo - O apresentador e ator Joaquim Lopes desabafou, neste domingo (29), sobre a morte do pai, Antônio Lopes, vítima da covid-19. Ele publicou um texto emocionante em seu perfil oficial no Instagram e um vídeo com momentos ao lado do pai.



"Meu Deus Capo… quanta lembrança bonita sua. O radinho de pilha tocando 'Sinfonia paulistana' às 6:20 da manhã todo dia. Você tomando banho e eu deitado no edredom que você tinha colocado no corredor, bem 'amassado' pra ficar confortável. Eu fingia que dormia quando tava frio mas estava prestando atenção em como você colocava a gravata. Eu sempre tentei ser o melhor filho que eu pude pra você. Sempre chamando a sua atenção de alguma forma", iniciou Joaquim.

A boa relação com o pai foi reforçada no texto de despedida e Joaquim prometeu cuidar da mãe. "Você foi o melhor pai, melhor amigo pra mim. Que dor agora… Eu te amei todos os dias da minha vida meu pai! (...) Esse último mês você lutou bravamente. Com uma força reservada somente aos semideuses", desabafou.



Amigos do ator comentaram a publicação. "Nossa, chorei lendo essa despedida. Querido, um abraço enorme pra sua família nesse momento. Pra sua mãezinha", disse Tatá Werneck. "Meus Sentimentos meu amigo!!! Deus abençoe sua família… Estou orando por você", postou Marcus Buaiz.



Marcella Fogaça apoiou o marido. "Meu amor. Minha vida. Quanto amor seu pai deixou, quanta docilidade, quanta alegria... vejo tudo isso nos seus olhos e nos olhos das nossas pequenas. Estou aqui. Descansa meu sogro. Como eu amo vcs".