Carol NarizinhoReprodução

Publicado 28/08/2021 18:25

Rio - A ex-panicat Carol Narizinho revelou que já ficou com o surfista Gabriel Medina no passado, porém, negou que já tenha tido algo com Neymar.

A declaração foi dada durante participação no Podcast Papagaio Falante, de Sergio Mallandro. “Agora estou quietinha, mas aproveitei minha vida de solteira enquanto eu estava solteira”, respondeu a influenciadora, ao ser questionada sobre os famosos.

Durante o bate-papo, ela contou que, apesar de frequentar a casa do jogador do PSG em diversas oportunidades, nunca ficou com o craque, porém, acabou entregando um rolo com o surfista, hoje casado com Yasmin Brunet e que é amigo de Ney.

“Não rolou nada (Neymar). Eu estava de rolo com outra pessoa (Medina). Não chegou a ser romance. Só uma amizade colorida. O drop caiu. Ele é muito gente boa. Era festa, bagunça, a gente estava curtindo. Faz tempo já. Era réveillon de 2019”, lembrou ela.

Sobre a suposta preferência por Medina e o não a Neymar, Narizinho afirma que se tratou de convivência. “Eu já conheço o Medina há mais tempo. O Neymar eu conheci lá. O Medina eu conheço já há muito tempo”, lembrou.

Na mesma entrevista, ela também confirmou que também já ficou com o ator Caio Castro. "O Caio é uma amizade (colorida). Ele é gente boa. Eu encontrei com ele várias vezes em balada. Não foi um affair. Ele estava solteiro e eu estava solteira. A gente estava curtindo a vida”, explicou.