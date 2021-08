Pocah - Reprodução

Publicado 28/08/2021 16:40

Rio - A cantora Pocah foi diagnosticada com narcolepsia, um distúrbio do sono que causa sonolência diurna em excesso. A doença está associada à deficiência da orexina, um dos neurotransmissores responsáveis por deixar os seres humanos acordados.

"Vocês já ouviram falar em narcolepsia? É um distúrbio do sono. Pois é! Descobri que tenho. Estou tratando isso e algumas outras coisas como TDAH e ansiedade. Desculpa não estar tão ativa aqui como antes e não postar com tanta frequências nas redes", publicou a funkeira em sua conta no Twitter.

De acordo com a ex-BBB, o diagnóstico foi feito por um neurologista após a realização de uma polissonografia, exame feito enquanto o paciente dorme. "Minha prioridade agora está sendo cuidar de mim. Para que quanto antes eu possa retomar a minha vida 'normal'. Achei importante compartilhar isso com vocês".

Durante sua passagem pelo "Big Brother Brasil 21", Pocah ficou conhecida pelo sono pesado e por dormir muito. À época da transmissão do reality show, espectadores fizeram brincadeira com o fato em memes. Nas redes sociais, fãs da cantora pediram desculpa por isso. "Agora tô me sentindo culpada por ter rido dos memes dela dormindo no BBB", escreveu uma internauta.

O paciente que sofre narcolepsia não consegue controlar o sono durante o dia e dorme em qualquer momento: enquanto dirige, conversa, trabalha... Isso ocorre porque, sem a orexina, ele sofre intervenções do sono REM (estágio do sono em que a pessoa sonha) em qualquer horário do dia, ainda que ele tenha tido uma boa noite de sono.