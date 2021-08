Caio Castro e Rubens Barrichello - Reprodução

Caio Castro e Rubens BarrichelloReprodução

Publicado 28/08/2021 16:11

Rio - Enquanto os fãs de Grazi Massafera e Caio Castro sofrem à espera de uma resposta do casal sobre os rumores de separação, o ator postou uma foto em clima descontraído com o ex-piloto de Fórmula 1 Rubens Barrichello. Também piloto, Caio apareceu na foto sem aliança o que gerou ainda mais dúvida na cabeça dos fãs que comentaram na foto do rapaz.

fotogaleria

"Cadê a Grazi?", perguntou uma fã. "Vocês terminaram mesmo? Eram tão lindos juntos", elogiou outra seguidora, enquanto Rubinho apenas comentou dois corações na foto do amigo.

Confira: