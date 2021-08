Mariana Goldfarb - Reprodução

Mariana GoldfarbReprodução

Publicado 28/08/2021 13:52

Rio - A modelo e apresentadora Mariana Goldfarb, que é casada com o ator Cauã Reymond há dois anos, usou seu perfil no Instagram, neste sábado (28), para fazer um desabafo sobre a masturbação feminina.

fotogaleria

Goldfarb aconselhou o prazer da masturbação para suas seguidoras. "Não, não é feio. Não é errado. Não é contra Deus. É saúde. É empoderamento. É tomar posse do que já é seu", escreveu.

No entanto, a modelo recebeu ataques de internautas na publicação. "É errado e é contra Deus sim", disse uma internauta. "De os conselhos que quiser, só não inclua Deus nisso. Cada um faz o quer com o corpo, se tem dúvidas se é pecado ou não, leia a Bíblia. Mai não, não inclua ele no que você (VOCÊ) acha que é certo.", reclamou outra.

Seguidoras também apoiaram o discurso de Goldfarb. "Provavelmente se a gente tivesse passado por esse tipo de educação quando jovem não chegaríamos a idade adulta com tantos tabus a um dos aspectos mais naturais da nossa sexualidade #vamos nos tocar", escreveu uma mulher. "Normalizemos a masturbação feminina", pontuou outro seguidor.