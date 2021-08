Gil do Vigor - Reprodução/Instagram

Gil do VigorReprodução/Instagram

Publicado 27/08/2021 18:42

Rio - Nos últimos momentos antes de viajar para os Estados Unidos, Gil do Vigor não esconde a ansiedade para a mudança. O ex-participante do "BBB21" embarcará, neste sábado (28), para o país norte-americano, onde cursará seu pós-doutorado (PhD). Nesta sexta-feira, o pernambucano esteve no Rio de Janeiro para mais um compromisso e compartilhou seus pensamentos nas redes sociais.

fotogaleria

"Eu tô muito feliz, a última gravação antes do PhD, é uma gravação que eu amo. Eu conheci tanta gente incrível, mas eu já surtei de tanta alegria, Deus é muito bom na minha vida, me deu essa oportunidade de estar com esse povo maravilhoso. E acho que vocês vão gostar", comentou nos Stories do Instagram, sem revelar detalhes do que estava gravando.

No Twitter, o economista voltou a falar sobre os momentos finais antes de sua viagem: "De volta ao Rio, vim fazer algo que vocês vão amar, vigor dos bons! Última gravação antes de ir para o meu tão sonhado PhD e não tinha maneira melhor para concluir essa etapa. Conheci tanta gente que admiro aqui, tô tão feliz! É isso minha gente: felicidade, vigor e ansiedade!"

"Vigorosos e vigorentos, já é amanhã! Tô surtando de alegria", acrescentou Gilberto em outra publicação. Enquanto estava confinado no "BBB21", o pernambucano foi aprovado para cursar seu PhD em duas universidades dos EUA. Apesar do sucesso conquistado durante o reality, Gil garantiu que ainda pretende seguir sua carreira acadêmica e escolheu a Universidade da Califórnia para continuar seus estudos.