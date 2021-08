Éder Militão e Karoline Lima - Reprodução Internet

28/08/2021

Rio - O romance do jogador de Éder Militão e Karoline Lima segue firme, de acordo com as postagens do casal nas redes sociais. O atleta do Real Madrid, que também atua pela seleção brasileira, está prestes a completar três meses da primeira 'ficada' com a influenciadora digital e a musa aproveitou para rebater os haters no começo da tarde deste sábado.

Em uma sequência de fotos postada por Karoline, uma seguidora comentou "não dura duas semanas", enquanto a influenciadora respondeu: "já tem quase três meses". Temendo ser alvo de novas críticas, Karol voltou às redes sociais para detalhar a informação. "3 ao total desde que ficamos tá antes que venham as amarguradas e amargurados", escreveu a jovem.

