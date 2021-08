Rodrigo Faro - Repórter

Rodrigo FaroRepórter

Publicado 28/08/2021 18:37

Rio - O tanquinho de Cauã Reymond continua causando no mundo dos famosos! Depois da ex Alinne Moraes perguntar qual o app o galã usou na foto, Rodrigo Faro entrou na brincadeira e exibiu a sua barriga definida na manhã deste sábado (28).

fotogaleria

O apresentador da "Hora do Faro" , da Record TV, postou uma foto sem camisa e provocou Cauã. "Já que todo mundo tá fazendo montagem com a foto do @cauareymond .Também fiz a minha montagem… Sqn!!!!#48 #paitaon", disse Faro.

Nos comentários da foto, o cantor Wesley Safadão pediu para o cantor respirar. "Me peidando todo para fazer a foto, quase morri", respondeu Rodrigo Faro. Já o apresentador Evaristo Costa chamou Faro de exibido. "Está na cara que é photoshop", brincou.