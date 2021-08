Marcos Mion se emociona no Encontro - Reprodução

Publicado 29/08/2021 13:01

Rio - Às vésperas de estrear no "Caldeirão", Marcos Mion participou do podcast "Bora" e falou sobre o método 'cinco As' que ele usa para enfrentar os desafios da vida. O apresentador, que tem um filho autista e ajudou a mulher a passar por um câncer, disse que os "as" (aceita, adapta, aprende, avança e agradece) são sua filosofia de vida.

"Um dia ainda vou escrever esse livro", disse ele ao apresentador do podcast, André Fernandes.

"Foi fazendo um exercício de auto análise à pedido do meu time que me recolhi em pensamento e identifiquei esse padrão em minhas reações perante todas situações mais difíceis ou complicadas, que sempre considero como degraus ou presentes, que Deus separou para mim. Espero que tenha alguém aí que vai se iluminar com essa visão", escreveu ele.