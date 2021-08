Juliette - Reprodução

Publicado 29/08/2021 20:40

Rio - Na tarde deste domingo (29) Juliette anunciou em seu perfil do Instagram que o lançamento do seu primeiro single acontecerá dia 02 do próximo mês. "Grata e feliz. Estou ansiosa em poder compartilhar o resultado desse trabalho lindo e cheio de amor com vocês", declara a morena.

A ex-BBB, que conquistou o Brasil cantando na casa mais vigiada do Brasil, oficialmente está dando um passo para sua carreira musical.