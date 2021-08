Luana Piovani - Reprodução

Rio - Luana Piovani desagradou alguns internautas ao revelar uma situação inusitada que viveu durante sua viagem à Florença, na Itália, com seu namorado, Lucas Bitencourt. A atriz contou que estava em um restaurante quando se interessou por um quadro exposto no estabelecimento e decidiu perguntar ao garçom sobre o local retratado na pintura.

"Sentei para comer e olhei para aquele quadro. Uma biblioteca, coisa assim de cinema. Falei 'por favor', por que eu sou dessas, curiosa, 'aonde fica esse lugar?' porque pensei 'nossa, já vim aqui para Florença tantas vezes e nunca fui lá'", relatou. "Fica no Brasil. Que coisa, né?", disse a atriz, que em seguida justifica, envergonhada: "Eu gosto muito de viajar pelo Brasil, fazendo programas de se conhecer a natureza, mas esses programas assim eu acabo não fazendo muito."

O vídeo publicado nos Stories da artista foram parar na página New Memeseum e o local retratado na pintura foi identificado como o Real Gabinete Português de Leitura, no centro do Rio de Janeiro. Nos comentários da publicação, internautas registraram críticas à justificativa de Luana para não conhecer o ponto turístico.

"E vai sair do Leblon pra conhecer coisa no centro [do Rio]? Melhor bater perna em Firenze", disparou um seguidor. "A pessoa que conhece todos os museus da Europa, mas nunca pisou num museu no Brasil", acrescentou outro. "Gente olha aí que mercado promissor!! Guia turístico pra brasileiras sem 'hábitos' culturais nacionais", brincou outra usuária do Instagram.

