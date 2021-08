Renata Frisson, a Mulher Melão - Divulgação/ Hay Torres

Renata Frisson, a Mulher MelãoDivulgação/ Hay Torres

Publicado 27/08/2021 10:30

Rio - Renata Frisson, a Mulher Melão, está feliz da vida. A funkeira afirmou, em entrevista ao programa "Holofote" da Rádio FM O Dia, que está milionária. "Olha, eu não gosto muito de falar de valores, eu tenho um pouco de medo, mas posso te garantir uma coisa: eu já tô milionária graças ao OnlyFans", disse Melão, que criou seu perfil na plataforma há apenas cinco meses.

"Não é fácil, você precisa fazer material todos os dias. Não é só ficar pelado, tem que roteirizar. Eles amam um narrador. Eles gostam de vídeo amador", explicou a musa, que garante que um de seus diferenciais é gostar de se filmar.

"Eu acredito que é pela minha ousadia, por eu já ter esse DNA do povo (...) Eu gosto de me mostrar, mostrar um pouco da realidade. Tem toda uma produção que eu preparo para isso. Eu tenho que acordar falando com meus fãs e dormir falando com eles. É o tempo todo, 24 horas pensando no trabalho", explicou.

E o público de Renata Frisson é diferenciado. "No meu OnlyFans eu tenho muito gringo. De todos os países. Eu tenho que me virar para falar espanhol, inglês, francês, todos os idiomas. Estou quase uma poliglota", disse.