Xuxa Meneghel - Reprodução

Xuxa MeneghelReprodução

Publicado 25/08/2021 14:31 | Atualizado 25/08/2021 14:32

Xuxa está com volta marcada para a Globo . A apresentadora irá apresentar a versão brasileira de "RuPaul's Drag Race", reality show de drag queens que apresenta o universo drag para o público, exibido pelo mundo.

fotogaleria

Publicidade

Segundo o site Na Telinha, o projeto corre em segredo, mas já se confirma que Xuxa foi aprovada por RuPaulo, drag, ator e criador da atração. A apresentadora contou os próximos que está feliz com a atração e que finalmente vai poder soltar o "lado drag".



Xuxa não pode contar muito do projeto. Por enquanto, a previsão de estreia é para 2022, no Multishow, com possibilidade de ir para a TV aberta. No momento, o foco é no documentário da Globoplay que conta a vida da apresentadora, que será lançado em setembro.



Publicidade

No domingo (29), vai ao ar a entrevista sobre o projeto no "Fantástico". A gravação ocorreu na casa da apresentadora, no Rio de Janeiro, com a jornalista Renata Capucci.