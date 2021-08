Luciano Huck - Reprodução

Publicado 28/08/2021 19:37

Rio - Na tarde deste sábado (28) o apresentador Luciano Huck se despediu do Programa Caldeirão do Huck, que agora será conduzido por Marcos Mion. De forma emocionada, o apresentador agradeceu diversas vezes e disse que cresceu imensamente durante todos estes anos.



"Sentimento de dever cumprido, aprendi muito nestes últimos anos, me transformei, muito obrigada ultima vez que você vai me assistir no sábado com o caldeirão do Huck...Me despeço deste palco, deste logo e nos encontramos no domingão, em um momento que precisamos nos regenerar desta fase tão difícil, então só quero dizer muito obrigada", declara.