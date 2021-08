Malvino Salvador e Kyra Gracie curtem praia com as filhas

Rio - Malvino Salvador e Kyra Gracie aproveitaram o domingo para curtir uma praia. O casal esteve nas areias da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, ao lado das filhas Ayra e Kyara. O caçula do casal, Rayan, e a primogênita do ator, Sofia, fruto de outro relacionamento, não estavam presentes.

