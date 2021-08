Mariana Goldfarb - Reprodução

Publicado 30/08/2021 14:29

Rio - Mariana Goldfarb chamou seus seguidores para um conversa séria, nesta segunda-feira (30). A modelo publicou um vídeo em seu Instagram em que desabafa sobre as críticas que recebe por causa de seu cabelo. A esposa de Cauã Reymond se defendeu de comentários maldosos que recebe e pediu mais respeito dos internautas.

"LIBERDADE A TODOS OS TIPOS DE CABELO. 'Penteia esse cabelo, menina' . 'Você viu como ela é desleixada, olha o cabelo dela'. 'Nossa, vai fazer uma hidratação nesse cabelo' . 'Esse cabelo tá parecendo uma palha seca'… Quantas mil vezes já não escutei isso antes de: 'como você ta?', 'tá precisando de alguma coisa?', 'porque tá chorando?', 'você se machucou?'", escreveu na legenda da postagem.

"Vocês enchem a minha paciência por causa do meu cabelo. Então, vou explicar uma coisa aqui. Eu não acho justo eu ter que ficar fazendo meu cabelo para aparecer aqui... A vida real é assim, o cabelo passa por fases, o cabelo é bagunçado, o cabelo não tem que estar sempre arrumado, sempre escovado, sempre hidratado", começou a modelo no vídeo compartilhado anteriormente em seus Stories.

"Ele hoje tá [arrumado] porque eu trabalhei ontem e ainda não lavei o cabelo. Mas ainda assim, ele ainda tem suas coisas e eu gosto dele assim. Eu amo que ele não é perfeito. Eu amo que ele tem seu estilo e eu respeito isso", declarou Mariana.

A musa finalizou o desabafo com um pedido aos seus seguidores: "E então, eu adoraria que vocês que estão aí do outro lado, respeitassem a minha escolha pessoal de como vou deixar meu cabelo. Assim como eu respeito quem quer ficar com o cabelo impecável e eu não falo nada. Cada um faz do jeito que quer, usa do jeito que quer, é feliz do jeito que quer, sem fazer mal a ninguém, principalmente, isso é de praxe, é o básico... Agora, de resto, a vida é tua, faz o que você quiser. Me deixa, me dá licença de viver também do jeito que que quero."

