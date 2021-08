Rodolffo conversa com Tiago Leifert nos Estúdios Globo - Reprodução / TV Globo

Publicado 30/08/2021 14:50

Rio - O cantor sertanejo Rodolffo, que participou do "BBB21" revelou, em entrevista ao podcast "Universo Sertanejo", que recebeu um conselho de seu empresário para não ganhar o reality da Globo.

"O Rodrigo Byça disse assim: ‘Você entra, faz bonito, mas não é pra ganhar aquele programa’, eu respondi: ‘Mas como assim? Vou entrar pra ganhar’", relembra o cantor em entrevista ao podcast original da Deezer.

Rodolffo, que faz dupla com Israel, afirmou que entrou no reality para divulgar sua carreira musical e que não saberia lidar com tranquilidade com a fama de campeão do BBB. "Eu acredito que me incomodaria de certa forma. Aqui fora é vida real e eu era louco para fazer Israel e Rodolffo acontecer", completou.