Rio - A cantora Flay iniciou sua semana envolvida em uma polêmica nas redes sociais. Neste domingo (29), a ex-BBB fez uma publicação em seu Twitter dizendo que "é a primeira vez" que os artistas nordestinos conquistam o Brasil. O comentário não foi bem recebido por alguns internautas que lembraram de outros grandes nomes da música que são nordestinos, assim como Flayslane.

"Nossa música finalmente encantou o Brasil, antes só a gente ouvia lá, hoje o talento no nordestino está sendo enaltecido e eu vibro com cada conquista, com a diminuição pouco a pouco do preconceito que sempre existiu, conosco, com o nosso sotaque, com a nossa cultura, com os nossos costumes, com nosso jeitinho tão criticado, estão explodindo novas personalidades nordestinas a cada dia", começou a artista.

"Estamos sendo mais que respeitados, estamos sendo admirados, estamos nos unindo mais, e eu estarei lá, dando todo o meu apoio, impulso necessário que estiver ao meu alcance a todos os nordestinos que estão metendo as caras e brilhando, eu sou uma dos que ainda precisam desse apoio, dessa união, não tive tanto quando mais precisei, mas estou aqui para quem precisar", encerrou Flay.

Não demorou muito até que o nome da cantora entrasse para os assuntos mais comentados da rede social, enquanto internautas demonstravam sua indignação com a afirmação de Flay. "Meu anjo, me diz em que planeta você está", respondeu uma usuária, que em seguida lista nomes de artistas nordestinos de sucesso, como Ivete Sangalo, Caetano Veloso e Luiz Gonzaga (1912-1989).

Por outro lado, alguns fãs tiveram uma interpretação diferente e demonstraram apoio à cantora. Juliette Freire, que se prepara para seu primeiro lançamento musical , também registrou uma mensagem de carinho para Flay: "Tenho muito orgulho de você", escreveu a campeã do "BBB21".

Na madrugada desta segunda-feira, Flayslane voltou ao Twitter para se defender dos comentários deixados em sua publicação original. A paraibana relembrou o teor dos ataques que recebeu durante sua participação no "BBB20", citando também as comparações feitas entre ela e Juliette, alegando que estas ofensas não passam de tentativas de "desmerecer" as ex-BBBs.

"Acabaram comigo no 'BBB 20', me jogavam tanto hate que se eu não fosse muito forte eu teria caído em depressão como alguns colegas caíram, aí quando alguém que não me dei bem lá dentro faz merd*. Aqui fora, eles vêm me enaltecer só para tacar hate na outra pessoa. Juliette decidiu ser cantora, tuiteiro decidiu me enaltecer só para desmerecer, descredibilizar e diminuir o talento de Juliette, mesma coisa que faz comigo diariamente", declarou.

"Decido comemorar o momento viral que o Nordeste está passando, tuiteiro decide enaltecer nossos representantes com o único intuito de desmerecer a gente", continuou Flay. "Nós somos gratos a quem veio antes da gente e fez história e isso não quer dizer que a gente tenha que abaixar a cabeça e não possa vibrar pelo nosso momento, esse é o meu lugar de fala como artista nordestina, respeitem", pediu a cantora.

