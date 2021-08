Paulinho Vilhena - Reprodução

Paulinho VilhenaReprodução

Publicado 30/08/2021 18:05 | Atualizado 30/08/2021 18:06

Paulinho Vilhena contou sobre um momento de ajuda que precisou ao fazer "Império". Na trama, o ator viveu o personagem Domingos Salvador, que tinha esquizofrenia. Em uma entrevista à Caras Brasil, o artista falou que precisou criar atalhos para viver o personagem.

fotogaleria

“Foi bem difícil e ainda é. Eu acabei criando, no meu subconsciente, gatilhos para acessar o personagem e, quando a novela acabou, os gatilhos não me deixaram”, disse.

“Ele tinha um lance de movimento quando ficava nervoso, e às vezes ainda me pego nisso, piscando. São resquícios que eu levo, mas é a dor e a delícia do ofício”, contou.



Paulinho também alertou para a importância do acompanhamento dos artistas após um trabalho denso. Já que viver um personagem é trocar de personalidade.