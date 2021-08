Narcisa Tamborindeguy vira meme após live com Maitê Proença - Reprodução

Narcisa Tamborindeguy vira meme após live com Maitê ProençaReprodução

Publicado 31/08/2021 08:13 | Atualizado 31/08/2021 08:17

Rio - Narcisa Tamborindeguy participou de uma live com a amiga Maitê Proença, mas a conexão de internet caiu e a socialite acabou virando meme mais uma vez. Narcisa falava sobre quando foi mãe de Catharina e mostrava fotos da filha na casa de Maitê Proença. A atriz ia falar algo sobre Catharina quando a internet caiu e a live travou.

fotogaleria

"Conta, o que houve? Fala! Travou, Maitê", disparou Narcisa Tamborindeguy, cheia de trejeitos. A socialite não entendeu porque Maitê sumiu da tela. Ela começou, então, a arrumar o calo e retirou o arco que estava usando para a live.

"Alô, o que houve? Posso ir no banheiro rápido? [Eles tão me escutando, não? Tô no ar esperando a Maitê voltar, conta da Catharina!", disse a socialite, após algumas explicações de sua equipe.

Travou maitê pic.twitter.com/4XRnNVtacl — Poema e problema (@olegarioaline) August 31, 2021

KAKAKAKMAMAMAKMAKAKAK EU TO ME MIJANDO SERIO

travou maitê https://t.co/U7866kyGWG — isadora (@ttdaiahnke) August 31, 2021

Eu estou preso neste vídeo há horas! — travou maitê (@guigofag) August 31, 2021