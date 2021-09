Projeto TrapStar - Divulgação/ Plinio Pietro

Projeto TrapStarDivulgação/ Plinio Pietro

Publicado 31/08/2021 15:34 | Atualizado 31/08/2021 15:38

Marcando a estreia do primeiro compilado de músicas da Paizão Records - selo musical do ator Babu Santana -, o projeto "TrapStar", possui três faixas, orquestradas por Lacerda enquanto produtor fonográfico e na condução da lírica o trio se completa com Ramaciote e Morts. As músicas falam sobre relacionamentos na chamada “trap life” - a vida de fama, luxo e bajulação levada pelos artistas do gênero - tendo cada faixa um foco diferente.