Mumuzinho contou, pelos Stories, do Instagram, que vem contando com a ajuda de um psicólogo para reatar o casamento com Thainá Fernandes. Nesta terça-feira, o cantor relatou, por meio de uma série de vídeos, que o profissional está ajudando ele há dois meses.

Cleo Holanda, o psicólogo, também atende outros famosos, como Jonathan Couto e Perlla. "Tô com um amigo, Cleo (Hollanda), terapeuta, psicólogo, um grande irmão que tem me ajudo muito aqui nas minhas dúvidas de vida, decisões. É um cara que tem me ajudado muito na minha retomada de relacionamento com a patroa, de trabalho", disse Mumuzinho.



"É um trabalho muito legal que estamos fazendo e já tem quase dois meses, firme e forte, um amigo, e obrigada pelo carinho, estou muito feliz!", derreteu-se o cantor. "É só o começo", avisou Cleo. "Vambora", brincou Mumuzinho.