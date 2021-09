Tarcísio Meira e Gloria Menezes com a nora, Mocita Fagundes - Reprodução/Instagram

Tarcísio Meira e Gloria Menezes com a nora, Mocita FagundesReprodução/Instagram

Publicado 31/08/2021 16:51

Rio - Mocita Fagundes usou suas redes sociais para atualizar os fãs de Glória Menezes sobre o estado de saúde e emocional da atriz, semanas após a morte de seu esposo Tarcísio Meira, vítima da covid-19 . Em resposta a uma seguidora, a produtora contou que a artista de 86 anos se encontra "muito triste", mas está cercada de amor e carinho dos familiares.

fotogaleria

"Glória está fortalecida pelo amor da família. É uma mulher pequena no tamanho, gigante na sua força. A Glória é um presente na vida de quem tem a sorte de tê-la por perto. Estamos enchendo ela de amor. Tarcisinho está com ela. Maria Amélia [neta da atriz] também", escreveu, respondendo o comentário deixado em uma publicação de seu Instagram.

Mocita ainda acrescentou que, em breve, estará junto com a atriz: "Eu tive que vir para Porto Alegre, mas já volto para ficar com ela na quarta. Fisicamente ela está ótima. Faz suas caminhadas diárias, cuida da alimentação e é de uma lucidez invejável. Evidente que está muito triste, não seria diferente. Mas ela não se furta aos sentimentos. Vive-os com intensidade. Aos poucos, ela vai retomar o brilho no olhar que sempre admiramos! Viva a Glória! Obrigada pelo carinho", declarou.