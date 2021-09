Paolla Oliveira e Diogo Nogueira - Reprodução

Publicado 31/08/2021 15:59 | Atualizado 31/08/2021 16:02

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira encantaram os seguidores ao surgirem coladinhos e com cara de sono em uma foto, nesta terça-feira. No Instagram, a atriz e o cantor posaram deitados na cama, em uma foto em preto e branco.

"Entrelaçados", escreveu Paolla na legenda.

Nos comentários, fãs famosos e anônimos escreveram elogios para o casal. "Gosto assim", comentou Paloma Bernardi. "Lindos demais", disse outro fã. "Isso é hora?", perguntou outro, brincando.







Na noite de domingo, Paolla Oliveira apareceu sentada no colo do namorado em foto postada no Instagram por Dadá Coelho. Na ocasião, eles estavam comemorando a vitória da atriz no reality show de dança da Globo. "A única instituição que traz alegria para o Brasil: Paolla Oliveira e Diogo Nogueira", brincou a artista. "Sortuda tu que está no meio desses dois! O trisal que eu queria", disparou um seguidor. "Não sei se sinto inveja dela pelo troféu ou por sentar no colo do Diogo", brincou outra pessoa. "Casalzão esse", disse um fã.

Além do troféu de campeã da "Super Dança dos Famosos", Paolla Oliveira levou para casa também um carro zero quilômetro. A atriz disputou a final do reality com Dandara Mariana e Diego Maia, e Rodrigo Simas e Nathália Ramos. Os casais se apresentaram em dois ritmos: samba e valsa.